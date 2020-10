Incidente a Brindisi | donna sbalzata dalla moto | muore a soli 22 anni

telebrindisiweb : Tragico incidente mortale alle porte di Brindisi. Muore una 22enne - NoiNotizie : #Lecce-#Brindisi: incidente, morta 22enne - LaGazzettaWeb : Brindisi, misterioso botto notturno: era un incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Brindisi

Si tratta di incidente in moto,2 persone a bordo, un ragazzo e una ragazza in una moto una Mv Augusta 910 . Alla guida il ragazzo ha perso il controllo del mezzo sulla superstrada Lecce-Brindisi, nei ...Una ragazza morta e il compagno in fin di vita. Tragico incidente questo pomeriggio sulla statale Brindisi-Lecce, all'altezza dello svincolo per il quartiere La Rosa del capoluogo ...