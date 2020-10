Genoa, negativizzati tre calciatori: il comunicato del club (Di domenica 11 ottobre 2020) Arrivano le prime buone notizie in casa Genoa, tre calciatori sono risultati negativizzati dopo gli ultimi tamponi. La conferma è arrivata con un comunicato ufficiale. “Il Genoa Cfc comunica che i calciatori Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic sono risultati negativi al Covid-19 per due tamponi consecutivi. Secondo protocollo i giocatori dopo la visita di idoneità potranno riprendere l’attività agonistica”.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Arrivano le prime buone notizie in casa, tresono risultatidopo gli ultimi tamponi. La conferma è arrivata con unufficiale. “IlCfc comunica che iFederico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic sono risultati negativi al Covid-19 per due tamponi consecutivi. Secondo protocollo i giocatori dopo la visita di idoneità potranno riprendere l’attività agonistica”.L'articolo CalcioWeb.

