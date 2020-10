Salvini con la mascherina di Trump (Di sabato 10 ottobre 2020) Che Matteo Salvini sia un grande sostenitore di Donald Trump non è un mistero. Ma ora il segretario della Lega ha fatto il salto di qualità, arrivando a sfoggiare una mascherina dedicata al presidente degli Stati Uniti. A Salvini l'ammirazione per l'inquilino della Casa Bianca non fa certo difetto: «Ho visto questa mattina uno spezzone del confronto tra Donald Trump e Joe Biden e spero che vinca Trump» aveva detto all'indomani del "debate" tra i due candidati, «Mi piace un sacco quella donna nominata alla Corte Suprema, e penso che il Trump abbia fatto molto per l'economia degli Stati Uniti». Leggi su iltempo (Di sabato 10 ottobre 2020) Che Matteosia un grande sostenitore di Donaldnon è un mistero. Ma ora il segretario della Lega ha fatto il salto di qualità, arrivando a sfoggiare unadedicata al presidente degli Stati Uniti. Al'ammirazione per l'inquilino della Casa Bianca non fa certo difetto: «Ho visto questa mattina uno spezzone del confronto tra Donalde Joe Biden e spero che vinca» aveva detto all'indomani del "debate" tra i due candidati, «Mi piace un sacco quella donna nominata alla Corte Suprema, e penso che ilabbia fatto molto per l'economia degli Stati Uniti».

AMorelliMilano : Grecia, 33 membri delle Ong, tra cui 19 tedeschi e alcuni di Sea Watch, sono sotto accusa: ci sarebbero le prove de… - borghi_claudio : Impressionante l'accerchiamento mediatico. Non so se avete visto #portaaporta con Salvini. DEVI ABBANDONARE IL SOVR… - peppeprovenzano : Stasera in Italia cade un muro. Ci abbiamo messo un po', un po’ troppo, ma ora i cd. #decretisicurezza di Salvini n… - JoeGVenuti : RT @AMorelliMilano: Grecia, 33 membri delle Ong, tra cui 19 tedeschi e alcuni di Sea Watch, sono sotto accusa: ci sarebbero le prove del lo… - grandesse : RT @LeftAvvenimenti: Il governo giallorosso ha ritoccato con piccole modifiche le norme simbolo dell'ex ministro Salvini. Alle politiche so… -