Juventus, tifosi in allarme per le condizioni di Chiellini (Di sabato 10 ottobre 2020) Giorgio Chiellini non è al meglio dopo il problema al ginocchio. Il difensore, in un video postato dalla Juventus, mentre i calciatori erano in isolamento, è apparso con il ginocchio sinistro fasciato. Il ragazzo si è presentato regolarmente presso il ritiro della Nazionale per l’impegno in programma contro la Polonia domani sera. Juventus: Chiellini tiene tutti con il fiato sospeso Roberto Mancini, durante la conferenza stampa, ha espresso gli ultimi aggiornamenti su Chiellini e sulla formazione. Le parole: Juventus, Ronaldo sottoposto a tampone: l’esito Speriamo che Chiellini possa scendere in campo domani, ora sta molto meglio rispetto a quando è arrivato. Valuteremo domani, ma siamo abbastanza positivi.”Abbiamo ancora un ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 10 ottobre 2020) Giorgionon è al meglio dopo il problema al ginocchio. Il difensore, in un video postato dalla, mentre i calciatori erano in isolamento, è apparso con il ginocchio sinistro fasciato. Il ragazzo si è presentato regolarmente presso il ritiro della Nazionale per l’impegno in programma contro la Polonia domani sera.tiene tutti con il fiato sospeso Roberto Mancini, durante la conferenza stampa, ha espresso gli ultimi aggiornamenti sue sulla formazione. Le parole:, Ronaldo sottoposto a tampone: l’esito Speriamo chepossa scendere in campo domani, ora sta molto meglio rispetto a quando è arrivato. Valuteremo domani, ma siamo abbastanza positivi.”Abbiamo ancora un ...

Ora la priorità è fare punti per lavorare con serenità. Peccato per l’assenza dei tifosi, ci avrebbero dato la carica giusta. È una situazione che condiziona un po’ tutte le squadre, ma noi con il ...

Nazionale, Mancini: ''Lewandowski? Ci penserà Chiellini''

Il ct azzurro in vista della Polonia: ''Ho un paio di dubbi, ma chi giocherà farà bene''. Pericolo principale l'attaccante ...

Il ct azzurro in vista della Polonia: ''Ho un paio di dubbi, ma chi giocherà farà bene''. Pericolo principale l'attaccante ...