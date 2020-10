Nobel Pace, da Covid 130 mln di nuovi affamati (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alessandro Nunziati L’ agenzia dell’Onu è stata scelta tra le 318 candidature (211 persone e 107 organizzazioni) di quest’anno per “i suoi sforzi nel combattere la fame”. Dopo l’annuncio il WFP ha ringraziato su Twitter: “Onorati, lotta alla fame e Pace vanno di pari passo” La pandemia di Covid-19 potrebbe far sprofondare nella fame cronica ulteriori 130 … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alessandro Nunziati L’ agenzia dell’Onu è stata scelta tra le 318 candidature (211 persone e 107 organizzazioni) di quest’anno per “i suoi sforzi nel combattere la fame”. Dopo l’annuncio il WFP ha ringraziato su Twitter: “Onorati, lotta alla fame evanno di pari passo” La pandemia di-19 potrebbe far sprofondare nella fame cronica ulteriori 130 … Impronta Unika.

virginiaraggi : Il Nobel per la pace al World Food Programme è motivo di orgoglio per l'Italia e per Roma, sede del polo agroalimen… - WRicciardi : Pochi sanno che il loro quartier generale è a Roma e da qui hanno sfamato il mondo e vinto il Premio Nobel, onorato… - PE_Italia : ??”Congratulazioni al @WFP per l’assegnazione del premio Nobel per la pace 2020! Il suo operato nel combattere la f… - TammaGraziagt : RT @repubblica: Nobel per la Pace al World Food Programme: 'Impegno contro la fame anche con la pandemia' [aggiornamento delle 12:12] https… - fiera871123456 : RT @ombrysan: #NobelPerLaPace2020 al Programma Mondiale Alimentare per aver contribuito con le sue politiche del nulla, allo spostamento de… -