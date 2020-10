Melissa Benoist: Blake Jenner ammette gli abusi contro l'ex moglie (Di venerdì 9 ottobre 2020) A undici mesi dalle accuse di violenze mossegli da Melissa Benoist, Blake Jenner ammette gli abusi contro l'ex moglie, da cui ha divorziato nel 2016. L'attore Blake Jenner ha rotto il silenzio di fronte alle accuse di abusi fisici, mentali ed emotivi mossegli dall'ex moglie e collega Melissa Benoist ammettendo le sue colpe. Lo scorso novembre, la star di Glee e Supergirl Melissa Benoist ha postato su Instagram un video di 14 minuti in cui rivelava di aver subito violenze domestiche da un suo ex compagno descrivendo nel dettaglio gli abusi: "Sono stata immobilizzata e schiaffeggiata ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020) A undici mesi dalle accuse di violenze mossegli daglil'ex, da cui ha divorziato nel 2016. L'attoreha rotto il silenzio di fronte alle accuse difisici, mentali ed emotivi mossegli dall'exe collegando le sue colpe. Lo scorso novembre, la star di Glee e Supergirlha postato su Instagram un video di 14 minuti in cui rivelava di aver subito violenze domestiche da un suo ex compagno descrivendo nel dettaglio gli: "Sono stata immobilizzata e schiaffeggiata ...

una_matita_Blu : RT @perchetendenza: #IStandWithMelissa: Per chi mostra tutto il proprio sostegno a Melissa Benoist dopo che in un post su Instagram (https:… - vansandbuns : RT @perchetendenza: #IStandWithMelissa: Per chi mostra tutto il proprio sostegno a Melissa Benoist dopo che in un post su Instagram (https:… - namsbian : RT @perchetendenza: #IStandWithMelissa: Per chi mostra tutto il proprio sostegno a Melissa Benoist dopo che in un post su Instagram (https:… - horland_ : RT @perchetendenza: #IStandWithMelissa: Per chi mostra tutto il proprio sostegno a Melissa Benoist dopo che in un post su Instagram (https:… - btwcolin : ma cosa ha detto quel pezzente dell'ex di melissa benoist?? -

Ultime Notizie dalla rete : Melissa Benoist Melissa Benoist: Blake Jenner ammette gli abusi contro l'ex moglie Movieplayer.it Supergirl 6 – indiscrezioni sul finale e su Melissa Benoist

Arrivano le prime indiscrezioni sul finale di Supergirl 6 e sul futuro del personaggio all'interno dell'Arrowverse nonché di quello di Melissa Benoist, la ...

SUPERGIRL 7 stagione non ci sarà

Ufficiale: Supergirl 7 non si farà! Scopri perché la serie tv con Melissa Benoist creata da Greg Berlanti finisce con la sesta stagione!

Arrivano le prime indiscrezioni sul finale di Supergirl 6 e sul futuro del personaggio all'interno dell'Arrowverse nonché di quello di Melissa Benoist, la ...Ufficiale: Supergirl 7 non si farà! Scopri perché la serie tv con Melissa Benoist creata da Greg Berlanti finisce con la sesta stagione!