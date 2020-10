Covid, Galli su La7: “In ospedali crescita che non avremmo mai più voluto vedere. E non si tratta di pazienti all’acqua di rose” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “L’Italia al momento è un Paese non organizzato per affrontare un problema emergenziale pesante” . Così, a “Piazzapulita” (La7), Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, commenta le immagini immortalanti le file chilometriche di persone in attesa di un tampone. L’infettivologo, che si dichiara completamente d’accordo con Andrea Crisanti sull’errore di aver investito troppi soldi in bonus bici e in banchi e non in tracciamento e in sorveglianza attiva sul territorio, puntualizza: “Da tempi non assolutamente sospetti, sostengo che la guerra contro questo virus vive sul campo. E il campo non è rappresentato dagli ospedali, che sono sicuramente una retrovia strategica importantissima, ma dalla possibilità di tracciare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) “L’Italia al momento è un Paese non organizzato per affrontare un problema emergenziale pesante” . Così, a “Piazzapulita” (La7), Massimo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, commenta le immagini immortalanti le file chilometriche di persone in attesa di un tampone. L’infettivologo, che si dichiara completamente d’accordo con Andrea Crisanti sull’errore di aver investito troppi soldi in bonus bici e in banchi e non in tracciamento e in sorveglianza attiva sul territorio, puntualizza: “Da tempi non assolutamente sospetti, sostengo che la guerra contro questo virus vive sul campo. E il campo non è rappresentato dagli, che sono sicuramente una retrovia strategica importantissima, ma dalla possibilità di tracciare il ...

