Sileri su Quarantena | Riduciamola a 7-10 Giorni

Leggi su youreduaction

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Pierpaolo, viceministro della Salute, si esprime in merito aidiche deve fare chi è entrato in contatto con un positivo. “Riduciamo lada contatto a 7-10, non mi riferisco alladei positivi al Covid che a esempio è stata ridotta a 7in Francia, ma a quella …