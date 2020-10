Coronavirus | i numeri in chiaro Il virologo Maga | «Se volete evitare il lockdown | indossate la mascherina Non limita la libertà personale»

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (8 ottobre)«Non emerge un bel quadro. Negli ultimi 10 giorni abbiamo avuto un’accelerazione dei contagi. Il rapporto tra nuovi positivi e casi testati, che rappresenta l’indicatore della velocità con cui si sta espandendo il, è salito al 6,46%. L’Oms pone come soglia da attenzionare il 5% oltre la quale bisognerebbe prendere delle misure restrittive. Il trend, tra l’altro, è in salita soprattutto in regioni come la Campania dove i contagi sono cresciuti del 20% in una settimana contro il 2-3% della Lombardia o dell’Emilia-Romagna». A parlare a Open è ilGiovanniche ha analizzato i dati di oggi, 8 ottobre. +4.458 contagi in 24 ore con la Campania che tocca la cifra record di +757 casi, ...