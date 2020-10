Anticipazioni Una vita – 9 ottobre – Marcia aggredita! (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una vita ritorna nel primo pomeriggio del 9 ottobre 2020, come sempre su Canale 5. Nella nuova puntata vedremo Marcia davvero in difficoltà. L’abbiamo lasciata alle prese di Alfredo, convinto di doverla mettere alle strette per ottenere informazioni su Felipe. Adesso il Bryce passerà direttamente all’azione. Le Anticipazioni di Una vita ci rivelano che l’avvocato verrà informato dell’accaduto e cercherà di trovare il modo per incastrare Alfredo. Che cosa avrà in mente? Scopriamo tutti i dettagli sull’episodio. Dove siamo rimasti Nella puntata precedente, Liberto cerca di convincere Rosina a dargli una seconda possibilità. La donna però non sembra intenzionata a perdonarlo: sceglierà comunque di lasciare il Paese e ... Leggi su giornal (Di giovedì 8 ottobre 2020) Unaritorna nel primo pomeriggio del 92020, come sempre su Canale 5. Nella nuova puntata vedremodavvero in difficoltà. L’abbiamo lasciata alle prese di Alfredo, convinto di doverla mettere alle strette per ottenere informazioni su Felipe. Adesso il Bryce passerà direttamente all’azione. Ledi Unaci rivelano che l’avvocato verrà informato dell’accaduto e cercherà di trovare il modo per incastrare Alfredo. Che cosa avrà in mente? Scopriamo tutti i dettagli sull’episodio. Dove siamo rimasti Nella puntata precedente, Liberto cerca di convincere Rosina a dargli una seconda possibilità. La donna però non sembra intenzionata a perdonarlo: sceglierà comunque di lasciare il Paese e ...

