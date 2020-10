Insegnante picchia studente in classe a Salerno: la scena diventa virale sul web (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prima lo ha schiaffeggiato, poi strattonato. Un prof, questa mattina in una scuola superiore di Teggiano, nel Vallo di Diano ha picchiato un alunno di una terza classe. A riprenderlo almeno due... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prima lo ha schiaffeggiato, poi strattonato. Un prof, questa mattina in una scuola superiore di Teggiano, nel Vallo di Diano hato un alunno di una terza classe. A riprenderlo almeno due...

missypippi : RT @RadioSavana: Insegnante prende per i capelli e picchia studente / studentessa in classe a Teggiano (Salerno). Sarà il metodo 'lanciafia… - bea3bell : RT @RadioSavana: Insegnante prende per i capelli e picchia studente / studentessa in classe a Teggiano (Salerno). Sarà il metodo 'lanciafia… - gigiostars : RT @RadioSavana: Insegnante prende per i capelli e picchia studente / studentessa in classe a Teggiano (Salerno). Sarà il metodo 'lanciafia… - robbie65037871 : RT @RadioSavana: Insegnante prende per i capelli e picchia studente / studentessa in classe a Teggiano (Salerno). Sarà il metodo 'lanciafia… - MInghingolo : RT @RadioSavana: Insegnante prende per i capelli e picchia studente / studentessa in classe a Teggiano (Salerno). Sarà il metodo 'lanciafia… -