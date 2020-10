“È andata così”. Alex Zanardi, la verità sull’incidente nell’ultima perizia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il tragico incidente del 19 giugno scorso nel quale è rimasto ferito gravemente Alex Zanardi, andando a sbattere contro un tir che proveniva in direzione opposta lungo la strada provinciale 146 tra San Qurico d’Orcia e Pienza, in provincia di Siena, sarebbe stato causato dalla perdita di controllo della handbike guidata dall’ex pilota di Formula 1. E’ quanto emerge, secondo quanto ha appreso l’Adnkronos, dalle valutazioni collimanti presenti in due consulenze depositate nella cancelleria della Procura della Repubblica di Siena: quella del professor Dario Vangi, consulente del procuratore capo Salvatore Vitello e del pubblico ministero Serena Menicucci, e quella del professore Mattia Strangi, perito di parte dell’autista dell’autocarro, Marco Ciacci, 44 anni, trasportatore, residente a Castelnuovo Berardenga ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il tragico incidente del 19 giugno scorso nel quale è rimasto ferito gravemente, andando a sbattere contro un tir che proveniva in direzione opposta lungo la strada provinciale 146 tra San Qurico d’Orcia e Pienza, in provincia di Siena, sarebbe stato causato dalla perdita di controllo della handbike guidata dall’ex pilota di Formula 1. E’ quanto emerge, secondo quanto ha appreso l’Adnkronos, dalle valutazioni collimanti presenti in due consulenze depositate nella cancelleria della Procura della Repubblica di Siena: quella del professor Dario Vangi, consulente del procuratore capo Salvatore Vitello e del pubblico ministero Serena Menicucci, e quella del professore Mattia Strangi, perito di parte dell’autista dell’autocarro, Marco Ciacci, 44 anni, trasportatore, residente a Castelnuovo Berardenga ...

