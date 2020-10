Nobel per la Fisica 2020, premiati gli scienziati che studiano i buchi neri: Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez (Di martedì 6 ottobre 2020) Il premio Nobel per la Fisica 2020 è stato assegnato a Roger Penrose, “per aver scoperto che la formazione di un buco nero è una chiara predizione della teoria generale della relatività” e congiuntamente a Reinhard Genzel e Andrea Ghez “per la scoperta di un oggetto compatto supermassiccio al centro della nostra galassia”. Lo ha annunciato il Comitato dei Nobel, attribuendo questo premio alla scoperta “dei più oscuri misteri dell’universo”. Penrose ha lavorato a lungo con il cosmologo Stephen Hawking, morto due anni fa. BREAKING NEWS: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Il premioper laè stato assegnato a, “per aver scoperto che la formazione di un buco nero è una chiara predizione della teoria generale della relatività” e congiuntamente a“per la scoperta di un oggetto compatto supermassiccio al centro della nostra galassia”. Lo ha annunciato il Comitato dei, attribuendo questo premio alla scoperta “dei più oscuri misteri dell’universo”.ha lavorato a lungo con il cosmologo Stephen Hawking, morto due anni fa. BREAKING NEWS: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the...

Agenzia_Ansa : Il #Nobel per la Medicina alla scoperta del virus dell'epatite C. Assegnato a Harvey J. Alter, Michael Houghton e C… - emenietti : Il Nobel per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la loro scoperta del virus che c… - Rinaldi_euro : Finalmente l’Italia ha una candidata a pieno titolo per il Nobel per l’economia! - umbertoliuzzo : RT @mediainaf: L’astrofisica Andrea Ghez è la quarta donna nella storia a ricevere il #Nobel per la #Fisica. Congratulazioni al quadrato! (… - Gastone_derolla : RT @marcocattaneo: Il #Nobel per la fisica a Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez. Un Nobel per la teoria e l’osservazione dei buch… -