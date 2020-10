"Mi hanno tutto, mi volevano rifare: ho detto no". Rosalinda Celentano e il tumore: un racconto che sconvolge (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di confessioni, toccanti, per Rosalinda Celentano, concorrente a Ballando con le Stelle in coppia con Tinna Hoffman. Prima dell'esibizione alla puntata in onda su Rai 1 sabato 3 ottobre e condotta da Milly Carlucci, infatti è stata trasmessa una clip in cui la Celentano ha parlato della sua battaglia contro il tumore, che ha sconfitto: "Io ho avuto un tumore a 47 anni e mi hanno tolto tutto poi mi volevano rifare, però io non ho voluto", ha raccontato. Dunque, l'attrice ha spiegato come il cancro non le abbia di fatto cambiato né la vita né il modo di pensare: "Il mio pensiero non è cambiato dopo il tumore. L'ho avuto e, insomma, sto bene". Poi, un messaggio alle altre persone ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di confessioni, toccanti, per, concorrente a Ballando con le Stelle in coppia con Tinna Hoffman. Prima dell'esibizione alla puntata in onda su Rai 1 sabato 3 ottobre e condotta da Milly Carlucci, infatti è stata trasmessa una clip in cui laha parlato della sua battaglia contro il, che ha sconfitto: "Io ho avuto una 47 anni e mitoltopoi mi, però io non ho voluto", ha raccontato. Dunque, l'attrice ha spiegato come il cancro non le abbia di fatto cambiato né la vita né il modo di pensare: "Il mio pensiero non è cambiato dopo il. L'ho avuto e, insomma, sto bene". Poi, un messaggio alle altre persone ...

Il musicista aveva 56 anni. È stato uno dei protagonisti, sui palchi di tutta Italia, negli anni d'oro del cantautore di Correggio fino alla reunion ...

Il Trapani non scenderà in campo neanche oggi contro il Catanzaro. Il club siciliano, che per problemi economici e organizzativi aveva già rinunciato alle sfide di Coppa Italia contro il Brescia e a q ...

