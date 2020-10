Marani su Juve-Napoli | “Potrebbe innescarsi una guerra tra i club”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 ottobre 2020) Matteocommenta a Sky il comunicato della Serie A che di fatto autorizzaad essere disputata: “Adesso tutto viene rimesso nelle mani del giudice sportivo, dopo di che è chiaro che ilfarà richiesto e non so se solo dal punto di vista sportivo e se potrà esporsi anche dal punto di vista civile. Ma quello che è sicuro è che questa vicenda non può non avere conseguenze. Io penso che il buon senso sarebbe la soluzione migliore. Mi auguro che i club smettano di farsi lae comincino a decidere insieme, altrimenti se si comincia così penso che il campionato non andrà lontano” L'articolosu: “Potrebbeuna ...