Atalanta-Cagliari, Gasperini dopo la vittoria: "Grande qualità, ma si può migliorare" (Di domenica 4 ottobre 2020) "È stata una partita giocata con grande qualità però è chiaro che anche nelle migliori partite dove il risultato è ampiamente meritato c'è sempre qualcosa da rivedere e da migliorare. Ma non ci siamo mai soffermati sull'errore riuscendo a migliorare nella giocata successiva". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo il successo della Dea per 5-2 contro il Cagliari. "Abbiamo una base molto solida, questo è il terzo anno insieme – ha sottolineato Gasperini ai microfoni di Dazn -. Quei 14-15 giocatori che giocano spesso sono molto consolidati mentre per gli altri ci vuole un pochino più di tempo ma con l'aiuto di tutti e con opportunità come quelle di oggi si può ...

