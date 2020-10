Spettri mitologici aleggiano nel presente

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 3 ottobre 2020) Nei secoli il virus è stato protagonista di molte narrazioni ma nella nostra epoca abbiamo per lo più interpretato l’idea della pandemia come la proiezione di inquietudini profonde, di timori ancestrali, senza forse volerne cogliere gli accenti profetici, anzi spesso pensando che il timore dell’epidemia fosse, almeno per il mondo occidentale, un capitolo chiuso. Nella scorsa primavera, quando l’incubo è diventato reale, ci siamo trovati anche psicologicamente impreparati e la reale drammaticità della situazione ha assunto, pure per i più … Continua L'articolo proviene da il manifesto.