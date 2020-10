Campania, De Luca mette fine alle tavolate in pizzeria (Di venerdì 2 ottobre 2020) Pugno di ferro del governatore: ai matrimoni non più di 20 invitati al ristorante massimo in sei tra amici e parenti. Il settore del wedding e della ristorazione sul piede di guerra Leggi su lastampa (Di venerdì 2 ottobre 2020) Pugno di ferro del governatore: ai matrimoni non più di 20 invitati al ristorante massimo in sei tra amici e parenti. Il settore del wedding e della ristorazione sul piede di guerra

fanpage : De Luca: “In Campania contagi in aumento. Dove sono le forze dell’ordine?” - LaStampa : Campania, De Luca mette fine alle tavolate in pizzeria - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, RICHIESTA AL GOVERNO: SUBITO UN PIANO STRAORDINARIO PER IL RISPETTO DELLE ORDINANZE Qui la #news sulle… - grazia_natola : RT @GPS_SPINATO: De Luca: “In Campania contagi in aumento. Dove sono le forze dell’ordine?” Come è possibile che ancora non si riesca a aff… - MalangoneMario : COME MAI ,APPENA TERMINATE LE ELEZIONI REGIONALI IN CAMPANIA,SIAMO LA REGIONE CON PIÙ CONTAGIATI DAL VIRUS COVID 1… -