Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli ci prova per Tiémoué Bakayoko (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Napoli punta Tiémoué Bakayoko: il suo arrivo servirebbe per dare maggiore sostanza al centrocampo. La Gazzetta dello Sport ha svelato tutti i dettagli della trattativa che il Napoli sta cercando di impostare con il Chelsea. “Cristiano Giuntoli ci sta provando in maniera importante. Il ds napoletano ha avuto un colloquio telefonico con il Chelsea al quale ha offerto 2 milioni di Euro per il prestito oneroso senza diritto o obbligo di riscatto. Al giocatore, invece, il Napoli è pronto ad offrire un biennale da due milioni di Euro a stagione, a fronte dei 3,5 milioni di Euro che rappresentano l’attuale stipendio che percepisce dal club inglese. 04/10/2020 BONUS 10€+200€ ... Leggi su calciomercato.napoli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilpunta Tiémoué Bakayoko: il suo arrivo servirebbe per dare maggiore sostanza al centrocampo. La Gazzetta dello Sport ha svelato tutti i dettagli della trattativa che ilsta cercando di impostare con il Chelsea. “ci stando in maniera importante. Il ds napoletano ha avuto un colloquio telefonico con il Chelsea al quale ha offerto 2 milioni di Euro per il prestito oneroso senza diritto o obbligo di riscatto. Al giocatore, invece, ilè pronto ad offrire un biennale da due milioni di Euro a stagione, a fronte dei 3,5 milioni di Euro che rappresentano l’attuale stipendio che percepisce dal club inglese. 04/10/2020 BONUS 10€+200€ ...

DiMarzio : #Napoli, le ultime sulle uscite. Da #Llorente a #Hysaj, passando per #Younes - DiMarzio : #Napoli - #Vecino, proseguono i contatti per trovare l'intesa su formula e cifre - DiMarzio : #Calciomercato, da #Llorente a #Hysaj: la situazione in casa #Napoli - evivanco7 : RT @sa_cantone: Sembra confermato l'interesse del #Napoli per #Bakayoko. Situazione in evoluzione. Ora vediamo il #Milan... #Calciomercato… - calciomercato_m : MERCATO – Venerato: 'Per Bakayoko bisogna aspettare domani, ha subito detto sì al Napoli, ecco l'offerta al Chelsea… -