Riquadro 108 | fila 19 | fossa 36 | dov’è sepolta la nostra stessa civiltà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 ottobre 2020)108,19,36. La croce, poi il nome della madre, di colei che ha deciso di abortire. La pubblica gogna è visitabile ogni giorno al cimitero Flaminio di Roma, dove sono sepolti circa trecento feti. Sono i bimbi mai nati. L’aborto è già un grande e intimo dolore, e il lutto dei genitori per una scelta così drammatica, subìta o decisa, oggi è messo in rassegna, esposto e identificato col nome delle mamme (ma non dei papà!). È una scelta scellerata, oscurantista, incivile a cui il Campidoglio dovrebbe porre immediatamente mano e impedire che quell’identificazione, che ha appunto il sapore del Medioevo, possa ancora resistere. Com’è stato possibile? Come? Perché aggiungere al dolore di tante madri quest’ultimo segno crudele della ...