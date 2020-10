American Airlines, 19 mila in congedo (Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 30 SET - La compagnia aerea American Airlines ha annunciato la messa in congedo non pagato per 19 mila dipendenti a partire dalle prossime ore. La societa' ha pero' sottolineato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 30 SET - La compagnia aereaha annunciato la messa innon pagato per 19dipendenti a partire dalle prossime ore. La societa' ha pero' sottolineato ...

Ultime Notizie dalla rete : American Airlines American Airlines, 19 mila in congedo - Ultima Ora Agenzia ANSA American Airlines

American Airlines, 19 mila in congedo

