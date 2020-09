Omicidio Vannini, Marina Conte: "Andrò al cimitero a trovare Marco e gli dirò che la giustizia c'è" (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Finalmente dopo più di cinque anni siamo riusciti a dimostrare quello che era palese fin dall’inizio. Marco è morto in quella casa e loro non lo hanno soccorso. Se lo avessero fatto sarebbe ancora qui”. Lo ha detto Marina Conte, mamma di Marco Vannini, dopo la sentenza del processo d’appello bis che ha condannato a 14 anni Antonio Ciontoli e a 9 anni i suoi familiari.“Andrò al cimitero a trovare Marco - ha proseguito -, spero che il custode mi apra il loculo per dire a mio figlio che la giustizia è lenta, ma è arrivata”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Finalmente dopo più di cinque anni siamo riusciti a dimostrare quello che era palese fin dall’inizio.; morto in quella casa e loro non lo hanno soccorso. Se lo avessero fatto sarebbe ancora qui”. Lo ha detto, mamma di, dopo la sentenza del processo d’appello bis che ha condannato a 14 anni Antonio Ciontoli e a 9 anni i suoi familiari.“; al- ha proseguito -, spero che il custode mi apra il loculo per dire a mio figlio che la; lenta, ma; arrivata”.

