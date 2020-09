'La depressione non si sconfigge a parole', al via campagna (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - "Dai, tirati su", "Prova a reagire", "Esci e vedi come ti riprendi": sono alcune delle frasi che spesso usiamo quando qualcuno si rivolge a noi in un momento di difficoltà, e che noi stessi abbiamo utilizzato in qualche circostanza. A volte però non siamo davanti a una momentanea difficoltà o a semplice 'tristezza' ma a una vera e propria malattia, la depressione, che in Italia colpisce più di 3 milioni di persone. Parte da questo presupposto la campagna "La depressione non si sconfigge a parole", con l'obiettivo di diffondere questa presa di coscienza, giocando in maniera originale sul contrasto fra il vissuto del paziente e le esortazioni che in buona fede vengono offerte dalle persone che lo circondano, per comunicare, anche visivamente, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - "Dai, tirati su", "Prova a reagire", "Esci e vedi come ti riprendi": sono alcune delle frasi che spesso usiamo quando qualcuno si rivolge a noi in un momento di difficoltà, e che noi stessi abbiamo utilizzato in qualche circostanza. A volte però non siamo davanti a una momentanea difficoltà o a semplice 'tristezza' ma a una vera e propria malattia, la, che in Italia colpisce più di 3 milioni di persone. Parte da questo presupposto la"Lanon si", con l'obiettivo di diffondere questa presa di coscienza, giocando in maniera originale sul contrasto fra il vissuto del paziente e le esortazioni che in buona fede vengono offerte dalle persone che lo circondano, per comunicare, anche visivamente, ...

StraNotizie : 'La depressione non si sconfigge a parole', al via campagna - TV7Benevento : 'La depressione non si sconfigge a parole', al via campagna... - alfrig409 : RT @CCFCattaneo: @eligio68 Come detto tante volte però Keynes non ha mai detto che scavare buche per riempirle è l’ideale. Ha detto che las… - vatrus_ka : Persone che fanno merenda ed escono lasciando tutto sul tavolo che dicono a te che sei sbadata perché non rimetti a… - starryngt_ : Magari dovrei cercare di capire che leggere soltanto scrittori depressi e morti suicidi non è proprio il massimo pe… -

Ultime Notizie dalla rete : depressione non 'La depressione non si sconfigge a parole', al via campagna Adnkronos 'La depressione non si sconfigge a parole', al via campagna

A volte però non siamo davanti a una momentanea difficoltà o a semplice 'tristezza' ma a una vera e propria malattia, la depressione, che in Italia colpisce più di 3 milioni di persone. Parte da ...

In Italia tre milioni di persone sono depresse

Il costo sociale della malattia è di quattro miliardi. Parte la campagna di sensibilizzazione di Janssen Italia e società mediche ...

A volte però non siamo davanti a una momentanea difficoltà o a semplice 'tristezza' ma a una vera e propria malattia, la depressione, che in Italia colpisce più di 3 milioni di persone. Parte da ...Il costo sociale della malattia è di quattro miliardi. Parte la campagna di sensibilizzazione di Janssen Italia e società mediche ...