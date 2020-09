Già da piccola bellissima | oggi è la diva del Grande Fratello Vip | chi è?

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Grandi occhi nocciola, capelli scuri e un’espressione di stupore, forse per essere stata fotografata mentre non se lo aspettava: chi è? Per aiutarvi, vi diciamo che si tratta di una giovane attrice siciliana, nata a Messina nel 1994, che ha recitato in diverse fiction con un attore poi suo fidanzato, che al cinema è stata … L'articolo Già daè ladelVip: chi è? proviene da www.meteoweek.com.