Covid, tamponi rapidi a scuola: l'ok dal Ministero della Salute (Di mercoledì 30 settembre 2020) E' arrivato il via libera dal CTS (comitato tecnico scientifico) ai tamponi a scuola per isolare rapidamente i positivi al coronavirus. Dalla riunione del Comitato tecnico scientifico di oggi è arrivato l'ok all'introduzione del tampone rapido, o "antigene", nelle scuole per individuare velocemente i ragazzi contagiati dal Covid19 e isolarli. Secondo la circolare del Ministero della Salute.

