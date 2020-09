Stasera in Tv oggi 29 Settembre 2020 | in prima serata “Zero il Folle”

Leggi su urbanpost

(Di martedì 29 settembre 2020)in Tv, 29, sarà un martedì sera tra fiction ed eventi musicali. Sulla Rai tornano le indagini di Imma Tataranni: Sostituto Procuratore. Invece, su Canale 5 largo spazio alla musica con laevento per i 70 anni di Renato Zero. Inoltre verranno trasmessi numerosi film di ogni genere, i quali accontenteranno i gusti di tutti quanti. Ci saranno anche diversi spazi dedicati all’informazione. Non c’è alcun dubbio, ancheil divertimento con la programmazione in chiaro è più che garantito. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Leggi anche –> “L’Allieva 3” anticipazioni, trama dettagliata e indiscrezioni: potrebbe esserci ...