Milan, Hauge in viaggio verso l’Italia: «Mi sento pronto per fare un passo del genere» (Di martedì 29 settembre 2020) Jens Petter Hauge è in viaggio verso Milano dove sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con i rossoneri Jens Petter Hauge è in viaggio verso Milano dove sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con il club rossonero. Pizzicato dalla tv norvegese Tv 2 Sporten all’aeroporto, l’attaccante ha rilasciato queste dichiarazioni. Milan – «Naturalmente il Milan è un grande club, ora che il trasferimento sta per diventare realtà posso dirlo. Sarà emozionante vedere cosa succederà nei prossimi giorni, spero che ora mettiamo tutto a posto. Mi sentivo pronto per fare un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Jens Petterè ino dove sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con i rossoneri Jens Petterè ino dove sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con il club rossonero. Pizzicato dalla tv norvegese Tv 2 Sporten all’aeroporto, l’attaccante ha rilasciato queste dichiarazioni.– «Naturalmente ilè un grande club, ora che il trasferimento sta per diventare realtà posso dirlo. Sarà emozionante vedere cosa succederà nei prossimi giorni, spero che ora mettiamo tutto a posto. Mi sentivoperun ...

DiMarzio : #Milan, c'è l'ok di Hauge al trasferimento: ora si cerca l'intesa definitiva con il Bodo - AntoVitiello : Ore importanti per #Hauge al #Milan. Il procuratore è a Milano e si prova a stringere. C'è anche tanta concorrenza… - AntoVitiello : #Hauge prima di partire per l'Italia: 'Il #Milan è un grande club, è un passo che sentivo di essere pronto a fare.… - dragonerossoen1 : RT @AntoVitiello: #Hauge prima di partire per l'Italia: 'Il #Milan è un grande club, è un passo che sentivo di essere pronto a fare. Ringra… - papavanbasten : 'Il Milan è un Club enorme, tutto è diventato realtà negli ultimi giorni. Sarà emozionante, è un passo che sentivo… -