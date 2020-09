Il Segreto | anticipazioni 30 settembre | Rosa aggredisce Marta

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 29 settembre 2020) A Ilandrà in scena un tremendo scontro tra sorelle. Lerelative alla puntata in onda mercoledì 30, rivelano chedopo essersi recata in municipio su tutte le furie per il licenziamento di Adolfo, affronterà sua sorellaed in preda alla gelosia la aggredirà fisicamente. Nel frattempo, Mauricio si recherà dai fratelli De Los Visos per trovare un accordo che possa soddisfare tutti. Poco dopo, Isabel farà ritorno a Puente Viejo ed Antoñita, la metterà al corrente di quanto accaduto con Francisca e che i suoi figli sanno che la donna si nasconde a La Habana. Infine, Don Ignacio chiederà ad Urrutia di provare a convincere Pablo a tornare a lavorare alla fabbrica mentre la Marchesa si prenderà uno ...