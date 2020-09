Spezia, è fatta per Leo Sena dell’Atletico Mineiro (Di lunedì 28 settembre 2020) Lo Spezia ha concluso l’operazione con l’Atletico Mineiro per l’acquisto di Leo Sena, centrocampista classe 1995 Lo Spezia ha concluso una nuova operazione di mercato per rinforzare la propria rosa dopo il deludente inizio di campionato. Il club ligure ha infatti concluso l’acquisto di Leo Sena, centrocampista classe 1995 di proprietà dell’Atletico Mineiro secondo quanto riportato da Sky Sport. La società sudamericana ha già firmato i documenti necessari per concludere l’operazione. Leo Sena è ora attesa in Italia dove potrà incominciare la sua nuova avventura. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Loha concluso l’operazione con l’Atleticoper l’acquisto di Leo, centrocampista classe 1995 Loha concluso una nuova operazione di mercato per rinforzare la propria rosa dopo il deludente inizio di campionato. Il club ligure ha infatti concluso l’acquisto di Leo, centrocampista classe 1995 di proprietà dell’Atleticosecondo quanto riportato da Sky Sport. La società sudamericana ha già firmato i documenti necessari per concludere l’operazione. Leoè ora attesa in Italia dove potrà incominciare la sua nuova avventura. Leggi su Calcionews24.com

