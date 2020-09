‘Gf Vip 5’, acceso scontro tra Franceska Pepe e Dayane Mello che sbrocca e le rovescia tutti i trucchi a terra (Video) (Di lunedì 28 settembre 2020) Continuano le discussioni al Grande Fratello Vip 5 e la protagonista è ancora una volta Franceska Pepe: la modella che aveva fatto il suo ingresso nella Casa da semi-sconosciuta, è diventata subito una dei protagonisti più in luce del reality, grazie agli scontri con quasi tutti i suoi coinquilini. Ieri era toccato a Stefania Orlando con la quale l’oggetto della disputa era stato un kiwi; dopo il chiarimento con la showgirl arrivato qualche ora fa, la Pepe ha litigato per l’ennesima volta con Tommaso Zorzi e pochissimo fa antagoniste della modella sono state Adua Del Vesco e Dayane Mello. Tutto è nato da un tubetto di crema che la modella ha trovato rovesciata nel suo beauty: l’avvertimento della Del Vesco che le ha ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 settembre 2020) Continuano le discussioni al Grande Fratello Vip 5 e la protagonista è ancora una volta: la modella che aveva fatto il suo ingresso nella Casa da semi-sconosciuta, è diventata subito una dei protagonisti più in luce del reality, grazie agli scontri con quasii suoi coinquilini. Ieri era toccato a Stefania Orlando con la quale l’oggetto della disputa era stato un kiwi; dopo il chiarimento con la showgirl arrivato qualche ora fa, laha litigato per l’ennesima volta con Tommaso Zorzi e pochissimo fa antagoniste della modella sono state Adua Del Vesco e. Tutto è nato da un tubetto di crema che la modella ha trovatota nel suo beauty: l’avvertimento della Del Vesco che le ha ...

