Recovery Fund | diamo i soldi alle donne

Subito dopo il lockdown Alessandra Bocchetti, una delle madri del femminismo italiano, ha lanciato un manifesto che chiama tutte a cogliere l'occasione storica dei fondi europei, far progredire il paese e cambiare la vita delle donne. Si intitola Torniamo, e ha dato vita a uno schieramento chiamato "Dalla stessa parte" con il proposito di battersi unite per l'occupazione e l'uguaglianza salariale. Un primo incontro, indetto in luglio alla Casa internazionale delle donne di Roma, ha avuto un bel successo, tre ore di interventi e oltre 500 donne collegate a distanza fra parlamentari, rappresentanti di movimenti e associazioni come Priorità alla Scuola e gli Stati Generali delle donne, centri antiviolenza, donne del mondo della sanità, della legge, manager, ...

