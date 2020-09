Coronavirus, 1.766 nuovi positivi e 17 decessi nelle ultime 24 ore (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.766 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 17 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.835. nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 87.714 tamponi, per un totale di 11.087.064 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi.Il totale dei dimessi/guariti è di 224.417, mentre gli attuali positivi sono 49.618. Ad oggi sono 2.846 i ricoverati con sintomi, di questi 254 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 46.518 persone.La regione dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.766 icasi diregistrati in Italia24 ore e 17 iche portano il totale delle vittime a 35.835.24 ore sono stati eseguiti 87.714 tamponi, per un totale di 11.087.064 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi.Il totale dei dimessi/guariti è di 224.417, mentre gli attualisono 49.618. Ad oggi sono 2.846 i ricoverati con sintomi, di questi 254 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 46.518 persone.La regione dove è stato registrato il maggior numero dicasi,24 ore, è ...

RaiNews : #Coronavirus, 1.766 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore in Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 1.766 nuovi casi e 17 morti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 1.766 nuovi casi, 724 guariti e 17 morti nelle ultime 24 ore - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 1.766 nuovi casi, 724 guariti e 17 morti nelle ultime 24 ore - andreatorti90 : RT @RaiNews: #Coronavirus, 1.766 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 766 Coronavirus, in Italia 1.766 nuovi casi e 17 decessi TGCOM Coronavirus, nuovi casi in calo (1.766) ma con 20mila tamponi in meno e altri 17 decessi

In Italia ci sono 1.766 nuovi casi di coronavirus, in leggera diminuzione rispetto ai 1.869 del giorno precedente. Sono però stati effettuati 84.714 tamponi, quasi 20mila in meno rispetto a sabato.

Coronavirus, bollettino del 27 settembre: 107 casi in Sicilia e due vittime, una al Policlinico di Messina

Sono 107 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia che fa salire il numero dei contagiati attuali a 2.656: 268 ricoverati con tintomi, 14 in terapia intensiva (+1) e ...

In Italia ci sono 1.766 nuovi casi di coronavirus, in leggera diminuzione rispetto ai 1.869 del giorno precedente. Sono però stati effettuati 84.714 tamponi, quasi 20mila in meno rispetto a sabato.Sono 107 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia che fa salire il numero dei contagiati attuali a 2.656: 268 ricoverati con tintomi, 14 in terapia intensiva (+1) e ...