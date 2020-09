Montesarchio | oltre ventimila euro ritrovati in una micro-discarica – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Importante quanto insolito ritrovamento quello avvenuto questo pomeriggio in località Monaca, a. I volontari di alcune associazioni che hanno preso parte all’iniziativa “Puliamo il mondo“, hanno rinvenuto in unain banconote in tagli da 50 &;. Effettuata la scoperta, i volontari hanno provveduto ad avvisare le autorità competenti, giunte sul posto insieme a Morena Cecere, assessore alla cultura del comune caudino. Le indagini sono state affidate al nucleo operativo dei carabinieri diche stanno perlustrando la zona. L'articolo, ...