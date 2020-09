Metro Linea 1, il maltempo fa danni: a Salvator Rosa crollano le pareti (FOTO) (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A fare le spese dell’allerta meteo di queste ore è anche la stazione della Metro 1 di Salvator Rosa, chiusa già da tempo per infiltrazioni nei sottoservizi fognari. Fa notizia il crollo dei pannelli in mosaico sui tornelli della stazione. A diffondere le immagini dell’accaduto è Rosanna Laudanno, consigliere della II Municipalità di Napoli, che commenta: “Per fortuna, essendo chiusa già da mesi, non si è fatto male nessun dipendente e nessun cittadino. La situazione trasporti resta ed è gravissima, la terza città di Italia, Napoli 2020”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A fare le spese dell’allerta meteo di queste ore è anche la stazione della1 di, chiusa già da tempo per infiltrazioni nei sottoservizi fognari. Fa notizia il crollo dei pannelli in mosaico sui tornelli della stazione. A diffondere le immagini dell’accaduto ènna Laudanno, consigliere della II Municipalità di Napoli, che commenta: “Per fortuna, essendo chiusa già da mesi, non si è fatto male nessun dipendente e nessun cittadino. La situazione trasporti resta ed è gravissima, la terza città di Italia, Napoli 2020”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Metro linea 1 Salvator Rosa, crollano i pannelli della parete sui tornelli. L'uscita già chiusa da tempo

Un tempo era la "Stazione dell'arte", la metropolitana di Napoli. Oggi è solo un luogo di disagi e ritardi. E di problemi strutturali connessi alla mancata manutenzione. Linea 1, uscita Salvator Rosa, ...

