Il Cts frena: «Non ci sono le condizioni per ulteriori aperture degli stadi» (Di sabato 26 settembre 2020) Nessuna deroga da parte del Cts sull’aumento dei tifosi negli stadi Il Cts, il Comitato tecnico-scientifico, dopo l’ok delle Regioni all’aumento della capienza fino 25% degli stadi, fa un passo indietro in attesa di definire le linee guida. «Il Cts, pur comprendendo le aspettative di un ritorno graduale degli spettatori alla fruizione in presenza degli eventi sportivi, ritiene che la proposta operata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome potrà essere riconsiderata sulla base dei risultati del monitoraggio di impatto delle riaperture della scuola e della pubblica amministrazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Nessuna deroga da parte del Cts sull’aumento dei tifosi negliIl Cts, il Comitato tecnico-scientifico, dopo l’ok delle Regioni all’aumento della capienza fino 25%, fa un passo indietro in attesa di definire le linee guida. «Il Cts, pur comprendendo le aspettative di un ritorno gradualespettatori alla fruizione in presenzaeventi sportivi, ritiene che la proposta operata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome potrà essere riconsiderata sulla base dei risultati del monitoraggio di impatto delle ridella scuola e della pubblica amministrazione». Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : Il #Cts frena: no alla riapertura degli stadi almeno fino a metà ottobre - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Il #Cts frena: no alla riapertura degli stadi almeno fino a metà ottobre - _SiGonfiaLaRete : #Stadi, il #CTS frena: “No a ulteriore riapertura almeno fino a fine ottobre” - FiorentinaUno : RIAPERTURA STADI, Il Cts frena gli entusiasmi delle Regioni - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Il #Cts frena: no alla riapertura degli stadi almeno fino a metà ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Cts frena Il Cts frena: «Non ci sono le condizioni per ulteriori aperture degli stadi» Calcio News 24 Il Cts frena: «Non ci sono le condizioni per ulteriori aperture degli stadi»

Il Cts, il Comitato tecnico-scientifico, dopo l’ok delle Regioni all’aumento della capienza fino 25% degli stadi, fa un passo indietro in attesa di definire le linee guida. «Il Cts, pur comprendendo l ...

Coronavirus, il Cts frena la riapertura parziale degli stadi

ROMA – Fino a qualche ora fa sembrava che la prossima tappa nel mondo del calcio fosse la riapertura, per quanto parziale, degli stadi. Oggi invece il Cts, ovvero il Comitato Tecnico Scientifico, attr ...

Il Cts, il Comitato tecnico-scientifico, dopo l’ok delle Regioni all’aumento della capienza fino 25% degli stadi, fa un passo indietro in attesa di definire le linee guida. «Il Cts, pur comprendendo l ...ROMA – Fino a qualche ora fa sembrava che la prossima tappa nel mondo del calcio fosse la riapertura, per quanto parziale, degli stadi. Oggi invece il Cts, ovvero il Comitato Tecnico Scientifico, attr ...