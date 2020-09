Covid Liguria, 27 nuovi positivi alla Spezia. Due morti a Sarzana, una era ultracentenaria (Di sabato 26 settembre 2020) La In Liguria sono 97 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, in tutto gli attualmente positivi sono 3.078. Effettuati ieri 3.016 tamponi . Per quanto riguarda la situazione degli ... Leggi su lanazione (Di sabato 26 settembre 2020) La Insono 97 ial coronavirus nelle ultime 24 ore, in tutto gli attualmentesono 3.078. Effettuati ieri 3.016 tamponi . Per quanto riguarda la situazione degli ...

GiovanniToti : Rizzone, protagonista dell'alleanza giallo rossa in Liguria, è stato cacciato dal movimento per aver preso vergogno… - Agenzia_Ansa : Effetto #Covid_19 sulle #Regionali, in varie regioni si registra la fuga di scrutatori. A #Bari da forfait il 67% d… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Per paura del contagio ad Imperia rinunciano 140 scrutatori su 180. Lasciano anche 10 presidenti di se… - cescodj1 : RT @GiovanniToti: Aggiornamento #Covid sulla #Liguria. Dati stabili a #Genova, in diminuzione il cluster spezzino, meno pazienti negli ospe… - GiovanniToti : Aggiornamento #Covid sulla #Liguria. Dati stabili a #Genova, in diminuzione il cluster spezzino, meno pazienti negl… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria Coronavirus: in Liguria 97 nuovi positivi, solo 2 nel savonese IVG.it Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 1869 positivi, 17 morti e quasi mille guariti”

Il totale delle persone colpite da Coronavirus sale così a 308.104 ... A segnalare decessi sono Lombardia (4), Puglia (3), Liguria (2), Lazio (2), Calabria (2) e uno ciascuna Piemonte, Veneto, Toscana ...

Coronavirus, 110 nuovi casi registrati in Sicilia

MONREALE, 26 settembre – Oggi in Sicilia sono stati registrati 110 nuovi casi (23 in provincia di Palermo, 45 nel Trapanese, 24 a Catania, 2 a Ragusa, 2 nel Messinese, 3 in provincia di Caltanissetta, ...

Il totale delle persone colpite da Coronavirus sale così a 308.104 ... A segnalare decessi sono Lombardia (4), Puglia (3), Liguria (2), Lazio (2), Calabria (2) e uno ciascuna Piemonte, Veneto, Toscana ...MONREALE, 26 settembre – Oggi in Sicilia sono stati registrati 110 nuovi casi (23 in provincia di Palermo, 45 nel Trapanese, 24 a Catania, 2 a Ragusa, 2 nel Messinese, 3 in provincia di Caltanissetta, ...