Quattro anfibi da comprare a tua figlia che vorrai anche tu

(Di venerdì 25 settembre 2020) Sono rock, sono comodi, resistenti, tengono i piedi all’asciutto e sono versatili. Perché li puoi indossare con i jeans, con la gonna lunga, con un abitino corto, con gli shorts (se l’età te lo permette), col chiodo, col cappotto, col trench, coi leggings. Insomma, quasi con tutto. Parliamo degli. E poi, posso dirlo? Mi fanno sentire come se fossi negli Anni Novanta, e cioè giovanissima. Dicie non puoi pensare ai Dr. Martens, gli stivali punk per eccellenza. Del resto sonopiù famosi del mondo, quelli con le inconfondibili cuciture gialle. Nascono come stivali per soldati e minatori nel 1901. Negli Anni Sessanta diventano simbolo della cultura underground, punk in primis. Oggi sono semplicemente un’icona: li abbiamo indossati noi negli mitici Novanta e oggi li rivediamo ...