Lazio, Hoedt è arrivato a Fiumicino: «Un saluto a tutti i tifosi» – VIDEO (Di venerdì 25 settembre 2020) Wesley Hoedt è arrivato a Roma Hoedt è sbarcato a Fiumicino Gepostet von Calcio News 24 am Freitag, 25. September 2020 Wesley Hoedt è arrivato all’aeroporto di Fiumicino di Roma: domani sosterrà le visite mediche con la Lazio Wesley Hoedt è arrivato a Roma. Il difensore olandese è sbarcato pochi minuti fa all’aeroporto di Fiumicino rilasciando delle brevi dichiarazioni: «Un saluto ai tifosi della Lazio». Domani sosterrà le visite mediche con il club biancoceleste. Questa la formula del suo trasferimento dall’AZ Alkmaar: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Wesleya Romaè sbarcato aGepostet von Calcio News 24 am Freitag, 25. September 2020 Wesleyall’aeroporto didi Roma: domani sosterrà le visite mediche con laWesleya Roma. Il difensore olandese è sbarcato pochi minuti fa all’aeroporto dirilasciando delle brevi dichiarazioni: «Unaidella». Domani sosterrà le visite mediche con il club biancoceleste. Questa la formula del suo trasferimento dall’AZ Alkmaar: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, idea-#Hoedt per la difesa - tania_andreano : RT @ValerioMarca: First words of #Hoedt in his return to #Rome: “Contento di ritrovare #Inzaghi? Sì! Ciao a tutti, Forza #Lazio” ?????? https:… - AntoPando : RT @pasqualinipatri: #Hoedt è sbarcato a Fiumicino #CMonEagles #Lazio #SSLazio @laziopress Via @car_peroni - MarcoVBava : #Hoedt sbarca a Fiumicino: 'Felice di ritrovare la #Lazio e Inzaghi'. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Inzaghi: 'I nuovi sono in ritardo, sarà una stagione difficile, Hoedt? Poteva arrivare prima' -