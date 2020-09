Peacemaker, HBO Max ordina una serie sul personaggio DC, scritta e diretta da James Gunn (Di giovedì 24 settembre 2020) Peacemaker, HBO Max ordina la serie sul personaggio interpretato da John Cena nel nuovo Suicide Squad di James Gunn Il servizio streaming WarnerMedia, HBO Max, si prepara a ospitare serie tv o miniserie tratte dall’universo DC Comics, emulando un po’ quanto fatto da Disney+ con Marvel e le miniserie collegate al Marvel Cinematic Universe. Il primo ordine in questo senso arriva per una serie spinoff del film di James Gunn, Suicide Squad che racconterà le origini del personaggio di Peacemaker, interpretato nel film in uscita da John Cena. La serie, Peacemaker appunto, è stata ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 24 settembre 2020), HBO Maxlasulinterpretato da John Cena nel nuovo Suicide Squad diIl servizio streaming WarnerMedia, HBO Max, si prepara a ospitaretv o minitratte dall’universo DC Comics, emulando un po’ quanto fatto da Disney+ con Marvel e le minicollegate al Marvel Cinematic Universe. Il primo ordine in questo senso arriva per unaspinoff del film di, Suicide Squad che racconterà le origini deldi, interpretato nel film in uscita da John Cena. Laappunto, è stata ...

