Kirby Fighters 2: il gioco è ufficialmente disponibile dopo il leak (Di giovedì 24 settembre 2020) dopo un leak, Kirby Fighters 2 è realtà ed è già disponibile online: un trailer ricco di informazioni ci informa di tutte le novità dopo il leak di ieri, Kirby Fighters 2 è realtà ed è anche già disponibile da ora su Nintendo eShop. Di certo non ci aspettavamo un altro platform-fighter al fianco di Rivals of Aether su Nintendo Switch lo stesso identico giorno, ma non ci lamentiamo. Trattasi del seguito di Kirby Fighters Deluxe su Nintendo 3DS, che a un anno dall’uscita di Super Kirby Clash ne ricalca le orme. Mentre quest’ultimo è nato come seguito di Team Kirby Clash ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 24 settembre 2020)un2 è realtà ed è giàonline: un trailer ricco di informazioni ci informa di tutte le novitàildi ieri,2 è realtà ed è anche giàda ora su Nintendo eShop. Di certo non ci aspettavamo un altro platform-fighter al fianco di Rivals of Aether su Nintendo Switch lo stesso identico giorno, ma non ci lamentiamo. Trattasi del seguito diDeluxe su Nintendo 3DS, che a un anno dall’uscita di SuperClash ne ricalca le orme. Mentre quest’ultimo è nato come seguito di TeamClash ...

FeyRune23 : RT @NintendoItalia: Il nostro paffuto eroe rosa fa il suo ritorno in un picchiaduro tutto nuovo! Scegli un'abilità e sconfiggi tutti gli a… - DesuMoeLee : RT @NintendoItalia: Il nostro paffuto eroe rosa fa il suo ritorno in un picchiaduro tutto nuovo! Scegli un'abilità e sconfiggi tutti gli a… - Nerdmovieprod : Kirby Fighters 2 arriva oggi su Nintendo Switch #KirbyFighters2 #NintendoSwitch - badtasteit : #KirbyFighters2 è disponibile a sorpresa su Nintendo Switch! - FabulousMixx : RT @NintendoItalia: Il nostro paffuto eroe rosa fa il suo ritorno in un picchiaduro tutto nuovo! Scegli un'abilità e sconfiggi tutti gli a… -