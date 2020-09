Formula 1, GP Russia 2020. Vettel: “Devo migliorare in qualifica. Domenicali? Conosce questo sport” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Cosa mi aspetto dal weekend? Mi piacerebbe trovarmi meglio in macchina e di estrarre qualcosa di più dal sabato di qualifica. In generale nella giornata di domenica mi trovo meglio ma la gara è spesso compromessa perché è difficile partire in mezzo al gruppo”. Lo ha detto Sebastian Vettel alla vigilia del weekend del Gran Premio di Russia. “Spero, in qualche modo, di trovarmi più a mio agio in questo weekend per avere migliori possibilità – ha aggiunto il tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky Sports Uk -. Domenicali al posto di Carey? Non so dire se questa può essere la scelta migliore ma certamente Domenicali Conosce questo sport ed è stato alla Ferrari per tanto ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) “Cosa mi aspetto dal weekend? Mi piacerebbe trovarmi meglio in macchina e di estrarre qualcosa di più dal sabato di. In generale nella giornata di domenica mi trovo meglio ma la gara è spesso compromessa perché è difficile partire in mezzo al gruppo”. Lo ha detto Sebastianalla vigilia del weekend del Gran Premio di. “Spero, in qualche modo, di trovarmi più a mio agio inweekend per avere migliori possibilità – ha aggiunto il tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky Sports Uk -.al posto di Carey? Non so dire se questa può essere la scelta migliore ma certamentesport ed è stato alla Ferrari per tanto ...

