Donne | post anti-violenza “ambiguo” | l’ira del web sul comune di Ferrara

(Di giovedì 24 settembre 2020) FERRARA – L’intenzione era buona, ma quello che voleva essere un post di condanna nei confronti di chi crede che una donna che beve sia in parte responsabile di un eventuale stupro si e’ trasformato in un boomerang per il Comune di Ferrara, che aveva condiviso un’immagine realizzata nell’ambito dell’Agenda 2030 dell’Onu. E alla fine, alla luce dei numerosi commenti sdegnati da parte degli utenti, l’amministrazione ha deciso di rimuovere il post dalla propria pagina Instagram e di sostituirlo con un altro in cui precisa la propria posizione sull’argomento, specificando che “condanna ogni forma di violenza contro le donne”.