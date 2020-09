(Di giovedì 24 settembre 2020)L’, scoppiato nella casa del Grande Fratello Vip con le pesanti confessioni diDel Vesco e Massimiliano Morra, si aggiorna di continuo. Questa volta, è una voce esterna al reality a confermare quanto rivelato dai due concorrenti. L’attoretuona contro un mondo marcio che coinvolgerebbe non solo la Ares e che avrebbe radici ben lontane, già dagli anni ‘80: “Ladiè unatriste, orrenda,, che inizia verso la fine degli anni 80 inizio anni 90, coinvolge tutti, trent’anni di Mediaset, fiction, spettacoli, uomini potentissimi, politici…” scrive l’attore in un post su Instagram. Parole ...

LadyFalenaIvana : RT @davidemaggio: AresGate, Lorenzo Crespi: «Storia vera. Adua va messa sotto protezione» - icarvsplume : RT @Iperborea_: Anche Lorenzo Crespi, attore per alcune fiction Mediaset, ha voluto esprimersi sull'#AresGate, attraverso il suo account In… - __Giada : RT @davidemaggio: AresGate, Lorenzo Crespi: «Storia vera. Adua va messa sotto protezione» - carmela19921 : RT @fabiofabbretti: #AresGate, Lorenzo Crespi: «Storia vera. Adua va messa sotto protezione» - fabiofabbretti : #AresGate, Lorenzo Crespi: «Storia vera. Adua va messa sotto protezione» -

Ultime Notizie dalla rete : AresGate Lorenzo

DavideMaggio.it

Mentre Adua Del Vesco, in seguito alle dichiarazioni rilasciate nella Casa del “Grande Fratello Vip” sull'”AresGate”, dichiara di temere per la propria incolumità, Lorenzo Crespi svela nuovi retroscen ...Lorenzo Crespi ha commentato lo scandalo Aresgate, scoppiato in seguito alle dichiarazioni sconvolgenti e inquietanti di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra rilasciate nella Casa del Grande Fratello V ...