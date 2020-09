Coronavirus in Campania, i dati del 22 settembre: 248 nuovi positivi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 22 settembre dell’unità di Crisi regionale riporta 248 nuovi positivi su 4.901 tamponi effettuati. In Campania 248 positivi al Covid-19, zero decessi e 136 guariti nelle ultime 24 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi dall’inizio dell’epidemia salgono a 10.907 mentre i decessi restano 457. … Leggi su 2anews (Di mercoledì 23 settembre 2020)in: il bollettino di ieri 22dell’unità di Crisi regionale riporta 248su 4.901 tamponi effettuati. In248al Covid-19, zero decessi e 136 guariti nelle ultime 24 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi dall’inizio dell’epidemia salgono a 10.907 mentre i decessi restano 457. …

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 23 settembre, bollettino ufficiale Fanpage.it Coronavirus: in Italia 1.640 nuovi casi e 20 morti, tamponi in aumento

Covid Lazio, il bollettino: 195 casi e tre morti. D'Amato: «Al Sant'Eugenio nuovo drive-in per bimbi da 0 a 6 anni»

Ceca, uno dalla Spagna, due dalla Campania e quattro con link alla comunità del Perù. Quattordici sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 6 i casi nelle ultime 24h e si ...

