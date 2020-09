Tina Cipollari ancora un’accusa a Gemma: le parole dell’opinionista (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo anni che calcano il palcoscenico di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gemma Galgani non trovano il modo per andare d’accordo e tanto meno piacersi. Tina non ha mai tollerato i modi di fare della dama torinese che ogni volta che conosce un uomo o risponde al corteggiamento di qualcuno sembra essere un’adolescente al primo amore. In un’intervista rilasciata al magazine Uomini e Donne Tina ha parlato ancora di Gemma ma questa volta ha fatto un’ulteriore accusa. L’opinionista è certa che la Galgani usa le informazioni che recepisce dagli uomini che frequenta per ricattarli: “Gemma è una donna antipatica, arrogante. Una donna che rinfaccia agli uomini che frequenta le confessioni che le sono state ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo anni che calcano il palcoscenico di Uomini e DonneGalgani non trovano il modo per andare d’accordo e tanto meno piacersi.non ha mai tollerato i modi di fare della dama torinese che ogni volta che conosce un uomo o risponde al corteggiamento di qualcuno sembra essere un’adolescente al primo amore. In un’intervista rilasciata al magazine Uomini e Donneha parlatodima questa volta ha fatto un’ulteriore accusa. L’opinionista è certa che la Galgani usa le informazioni che recepisce dagli uomini che frequenta per ricattarli: “è una donna antipatica, arrogante. Una donna che rinfaccia agli uomini che frequenta le confessioni che le sono state ...

