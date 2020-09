Siviglia, Monchi mantiene la promessa: si tatua l’Europa League sul polso (Di martedì 22 settembre 2020) Il successo in Europa League contro l'Inter vale la sesta coppa nel torneo per il Siviglia e anche... un tatuaggio per il direttore sportivo Ramón Rodríguez Verdejo, noto semplicemente come Monchi.L'ex dirigente anche della Roma, attraverso un post social pubblicato su Twitter e su Instagram ha voluto rendere partecipi tutti i tifosi del suo gesto di attaccamento alla squadra dopo il grande trionfo della passata stagione. Dietro al tatuaggio, a quanto pare, anche una promessa con sua figlia.Monchi si tatua l'Europa Leaguecaption id="attachment 1010447" align="alignnone" width="640" Siviglia (twitter Siviglia)/captionCome si vede sui canali social di Monchi, il ds si ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) Il successo in Europacontro l'Inter vale la sesta coppa nel torneo per ile anche... unggio per il direttore sportivo Ramón Rodríguez Verdejo, noto semplicemente come.L'ex dirigente anche della Roma, attraverso un post social pubblicato su Twitter e su Instagram ha voluto rendere partecipi tutti i tifosi del suo gesto di attaccamento alla squadra dopo il grande trionfo della passata stagione. Dietro alggio, a quanto pare, anche unacon sua figlia.sil'Europacaption id="attachment 1010447" align="alignnone" width="640"(twitter)/captionCome si vede sui canali social di, il ds si ...

Ultime Notizie dalla rete : Siviglia Monchi Siviglia, Monchi: 'Rifiutata un'offerta per Koundé' Calciomercato.com Calciomercato Napoli, non arriva nessuna offerta sufficiente per Kalidou Koulibaly

Non a caso in queste ore gli inglesi stanno parlando con Monchi per Jules Koundé. La speranza del Napoli è che il Siviglia non accetti questa possibilità, così il Manchester City tornerà su Kalidou ...

Lazio-Vazquez, Monchi spegne l'entusiasmo: "E' importante per noi"

La Lazio pensa a Franco Vazquez, centrocampista ex Palermo attualmente in forza al Siviglia. In Andalusia però non sembrano convinti di cedere il ragazzo ed è per questo motivo che l'affare, di cui si ...

