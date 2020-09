Pretendo un'altra narrazione, non può l’amore diventare movente di un omicidio (Di martedì 22 settembre 2020) “Lo amava talmente tanto da portarselo con lui”. È una frase che non voglio leggere mai più. Pretendo un’altra narrazione, non tossica, non violenta, non sessista. Che non giustifichi l’orrore, che non lo voglia perennemente incasellare nel dicibile, nel giustificabile, nel comprensibile. Ma che, piuttosto, ci inviti, tutti e tutte, a innescare un radicale cambiamento culturale. Che ponga interrogativi su quanto sta succedendo, sempre più frequentemente, intorno a noi, nelle nostre relazioni malate, nella nostra incapacità affettiva e sentimentale, nel nostro essere genitori.È uno sfogo, il mio. Solo uno sfogo. Un urlo scritto di rabbia, di sconforto, di impotenza davanti ad un altro bambino ucciso per egoismo, per vendetta, per odio, per violenza.Pretendo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) “Lo amava talmente tanto da portarselo con lui”. È una frase che non voglio leggere mai più.un’, non tossica, non violenta, non sessista. Che non giustifichi l’orrore, che non lo voglia perennemente incasellare nel dicibile, nel giustificabile, nel comprensibile. Ma che, piuttosto, ci inviti, tutti e tutte, a innescare un radicale cambiamento culturale. Che ponga interrogativi su quanto sta succedendo, sempre più frequentemente, intorno a noi, nelle nostre relazioni malate, nella nostra incapacità affettiva e sentimentale, nel nostro essere genitori.È uno sfogo, il mio. Solo uno sfogo. Un urlo scritto di rabbia, di sconforto, di impotenza davanti ad un altro bambino ucciso per egoismo, per vendetta, per odio, per violenza....

HuffPostItalia : Pretendo un'altra narrazione, non può l’amore diventare movente di un omicidio - Coseacaxxo : Ma cosa pretendo quando esistono persone che in autostrada per passare da una corsia all'altra non usano le frecce… - gigasss1 : @SabrinSabry Sono più quelli che gli sta bene tutto e si sentono più tifosi di tutti gli altri, ripeto la Lazio è u… - scanaria1 : @davecamerini @rubio_chef @Ninamimi85 @LiaQuartapelle @Europarl_IT @netanyahu Io contro chi lede e viola i diritti… - auradeprosperis : ogni tanto penso al mio futuro: e se dovessi fallire? non immagino un’altra me in un futuro se non una me attrice.… -

Ultime Notizie dalla rete : Pretendo altra Gavardo Garda - Gaia scrive alle istituzioni bresciane Valle Sabbia News Belluno, vandalismi in via Sottocastello: rotta la targa per Loris Tormen

È stata staccata dal muro e spezzata, lungo la strada bicchieri e bottiglie di alcolici. Il sindaco Massaro: «I controlli ci sono e ci saranno, le famiglie rafforzino il ruolo educativo» BELLUNO. Il v ...

Bein Sport – Il Barcellona blocca la cessione di Suarez, l’Atletico Madrid contatta Cavani!

Adesso pretende un pagamento e non vuole più pagare una buonuscita ... ma El Matador potrebbe invece vestire la maglia dell’altra squadra di Madrid, quella dell’Atletico.

È stata staccata dal muro e spezzata, lungo la strada bicchieri e bottiglie di alcolici. Il sindaco Massaro: «I controlli ci sono e ci saranno, le famiglie rafforzino il ruolo educativo» BELLUNO. Il v ...Adesso pretende un pagamento e non vuole più pagare una buonuscita ... ma El Matador potrebbe invece vestire la maglia dell’altra squadra di Madrid, quella dell’Atletico.