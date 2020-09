Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2020 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBREORE 08:35 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLAFIUMICINO FORTI RALLENTAMENTI CAUSA MALTEMPO DA PONTE GALERIA AL PONTE DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE PER MALTEMPO SI RALLENTA ANCHE SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PISANA E VIA PONTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE SUL RACCORDO SI STA IN CODA ANCHE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SU QUESTA SI STA IN CODA TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE FLAMINIA SU VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIALE ...