Perché amiamo Bill Murray che oggi fa 70 anni

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 21 settembre 2020) Sullo schermo, 70, è una certa serena arrendevolezza alla vita, la disillusione come corazza agli schiaffi del destino, l’ironia da usare come piedistallo, per salirci sopra e dare un’occhiata al mondo. Carico di gloria e premi, amato trasversalmente da un pubblico che lo ha scoperto in Ghostbusters-Acchiappafantasmi, si è identificato in lui in Ricomincio da capo e l’ha eletto a modello di vita quando l’ha visto - sdrucito e definitivo - seduto al bancone del bar nel lussuoso albergo di Tokyo dove - con Scarlett Johansson - sta decidendo che cosa fare della sua vita. Siamo tutti Lost in Translation, e più di tutti lui.ci piace - e ci piace assai - perché nei suoi ruoli più riusciti indossa ...