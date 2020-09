Italia’s Got Talent 2021: il pubblico ci sarà, ecco come partecipare (Di lunedì 21 settembre 2020) Italia’s Got Talent 2021, il pubblico ci sarà, ecco le caratteristiche e le info su come partecipare come pubblico. La nuova edizione di Italia’s Got Talent sta per partire, anche quest’anno Federica Pellegrini, Joe Bastianich, Frank Matano e Mara Maionchi cercheranno nuovi Talenti italiani, e non, da riconoscere. Il programma di TV8 andrà in onda nel 2021, condotto sempre da Lodovica comello, ma proprio in questi giorni si stanno preparando le registrazioni delle audizioni. Le audizioni verranno girate a Roma, nel Teatro 5 di Cinecittà, già usato per quelle di X-Factor, prodotto sempre dalla Fremantle. Le registrazioni si terranno da ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 21 settembre 2020) Italia’s Got, ilci sarà,le caratteristiche e le info su. La nuova edizione di Italia’s Gotsta per partire, anche quest’anno Federica Pellegrini, Joe Bastianich, Frank Matano e Mara Maionchi cercheranno nuovii italiani, e non, da riconoscere. Il programma di TV8 andrà in onda nel, condotto sempre da Lodovicallo, ma proprio in questi giorni si stanno preparando le registrazioni delle audizioni. Le audizioni verranno girate a Roma, nel Teatro 5 di Cinecittà, già usato per quelle di X-Factor, prodotto sempre dalla Fremantle. Le registrazioni si terranno da ...

